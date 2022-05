"Russland huet d'Ukrain ugegraff, well d'Nato ze no u Moskau erukomm ass." Dat huet de Putin a senger Ried vum 9. Mee op der Rouder Plaz widderholl.

Lo geschitt awer grad de Géigendeel vun deem, wat de russesche President u sech wollt: Déi bis elo neutral Staaten, Finnland an Schweden preparéieren hiren Nato-Bäitrëtt op Héichtouren. Domat gi geopolitesch Kaarten am Norde ronderëm d'Baltesch Mier nei gemëscht.

Am Kader vum Exercice "Arrow 22" hu finnesch Zaldoten zesumme mat Nato-Truppen ugangs Mee an der Regioun vun Niinisalo den Eeschtfall trainéiert. Et kennt ee sech deemno schonn. Iert et iwwerhaapt zum Nato-Bäitrëtt kënnt. Dat gëllt grad esou gutt fir Finnland wéi och fir den Noper Schweden.

De finneschen Ausseminister Pekka Haavisto iwwer d'Virbereedungen en vue vum grousse Schratt Richtung Allianz:

"Wéi d'Schweden hir éischt parlamentaresch Kommissiounssëtzung haten, hunn ech dodrun deelgeholl hunn. Ech hunn erkläert, wéi Finnland sech op d'Nato an eng méiglech Memberschaft virbereet. Mir konnte Schweden e bësse beaflossen, wat d'Zäit-Schinn ubelaangt. Si hunn elo hiren Zäitplang e wéineg no vir gezunn. Sou datt et elo ausgesäit, datt wärend der selwechter Woch Entscheedungen a béide Länner getraff kënne ginn."

De schwedesche Spezialist a geopolitesche Froen Robert Daljö geet vun engem ganz enken Timing aus. Souguer nach virum groussen Nato-Sommet Enn Juni zu Madrid.

"Eventuell nach virun Enn Mee. Ech weess net, ob dat realistesch ass. Awer ech si mer sécher, datt alles scho virbereet ass, fir datt et séier ofgeschloss ka ginn."

Zanter Joerzéngt hunn d'Finne geléiert, mat enger potenzieller Bedreeung vum direkten Noper Russland ze liewen. Ëmmerhin deelt een 1.340 Kilometer Grenz. Op 5,5 Milliounen Awunner komme knapps 900.000 Zaldoten a Reservisten. Kapabel sinn ech ze verdeedegen. E finnesche Bäitrëtt géif d'Nato stäerken. Ma d'Wochen bis dohin kéinten net einfach ginn.

Zu Imatra op der Grenz mat Russland beschreift de finnesche Chef vum Déngscht, Antti Vahe, déi aktuell Stëmmung:

"Mir hunn hei zwou Stied ganz no beieneen, sou datt mir normal Geräischer aus der Stad héieren. Mir héieren d'Bëschaarbechter an all Zorte vu Kläng vum Alldag."

Nach ass et roueg un der Grenz mat Russland. Experte ginn och dervun aus, datt de Putin kaum Finnland oder och Schweden wéinst dem Schratt zum Nato-Bäitrëtt direkt ugräife kéint. D'finnesch Autoritéiten missten awer an nächster Zäit mat verstäerkt Cyberattacken rechnen. Eventuell och Provokatiounen am Loftraum.

"De Putin ass un allem selwer schold", sou e finneschen Europa-Deputéierten Eero Heinaluoma:

Dat finnescht Parlament wäert d'nächst Woch eng Decisioun huelen an et wäert eng grouss Majoritéit ginn, déi fir eng Nato-Memberschaft stëmmt. Ech si mer es sécher, datt mir och eng schwedesch Entscheedung an der nächster Woch wäerte gesinn. Sou datt souwuel Schweden wéi Finnland d'Ufro fir d'Nato-Memberschaft stelle wäerten. Ech hoffen op Verständnis an eng ganz séier Prozedur vu Säiten vun der Nato, fir d'Demanden z'akzeptéieren."

Bis Finnland a Schweden dann effektiv Nato-Member sinn, kann et awer nach bis zu engem hallwe Joer daueren, well d'Bäitrëttsprotokoller an allen 30 aktuelle Memberstaate ratifizéiert musse ginn.