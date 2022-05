Et ass seelen, datt et am Sécherheetsrot Eestëmmegkeet gëtt, wann et ëm Israel geet.

Den UNO-Sécherheetsrot condamnéiert unanime de Mord un der palestinensesch-amerikanescher Al-Jazeera-Journalistin Schirin Abu Akle a fuerdert direkt eng transparent an onparteiesch Enquête. D'Journalistin vum katareschen Tëleessender gouf e Mëttwoch erschoss, wéi si amgaange war, en Asaz vun der israelescher Arméi am besate Westjordanland ze couvréieren. Fir entsate Reaktiounen huet awer net nëmmen der Schirin Abu Akle hiren Doud, ma och Evenementer bei hirem Begriefnis zu Jerusalem e Freideg gesuergt. Op Videoen ass ze gesinn, wéi Persounen, déi hire Sarg droen, vun israelesche Sécherheetsbeamte geschloe ginn. D'Vereenten Natiounen, d'USA an och d'EU hu sech e Freideg den Owend schockéiert gewisen. Den EU-Chefdiplomat Josep Borrell sot d'Europäesch Unioun géing d'onverhältnesméisseg Gewalt an d'Verhalen ouni Respekt vun der israelescher Police géigeniwwer de Participanteë vum Trauercortège schaarf verurteelen. Et wier de Minimum u mënschlechem Respekt, Leit a Rou traueren an Äddi soen ze loossen, ouni se ze schikanéieren an z'erniddregen. Vun der israelescher Regierung heescht et, et wiere Steng a gliese Fläsche geschoss ginn.