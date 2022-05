E Freideg war et an engem Zuch bei Oochen zu enger Messerattack mat Blesséierte komm.

No enger Messerattack mat 6 Blesséierten an engem Zuch bei Oochen gëtt et fir den Ament keen Indice fir en islamisteschen Hannergrond, dat sot enger Spriecherin vum Parquet e Freideg den Owend.

Et hätt een dofir bis elo keng belaaschtbar Beweiser. Den Ament gëtt wéinst versichtem Homicide ermëttelt. Et hätt een Indicen, datt den 31 Joer ale Verdächtegen net scholdfäeg wier, déi den Ament iwwerpréift géinge ginn. E Samschdeg soll decidéiert ginn, ob de Mann an Untersuchungshaft oder an eng Psychiatrie kënnt.

De presuméierten Täter soll am Irak gebuer sinn. 2017 war hie vun den Autoritéiten als sougenannten "islamistesche Préif-Fall" agestuuft ginn, mä ass zanterdeem net méi opgefall.

An engem Regionalzuch hat de presuméierten Täter e Freideg Leit mat engem Messer attackéiert. Dobäi goufe 5 Persoune blesséiert an hie selwer och. Engem 60 Joer ale Polizist, deen zoufälleg am Zuch war, war et gelongen, mat der Hëllef vun zwee weidere Passagéier de Mann ze iwwerwältegen. Am Zuch souze knapp 270 Passagéier.