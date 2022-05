D'Enquêteure gi vun engem rassistesch Motiv vum Täter aus, deen d'Dot gefilmt an an den Internet gesat huet.

An der Stad Buffalo am US-Bundesstaat New York huet an der leschter Nuecht eiser Zäit e Mann op d'mannst 10 Mënschen an engem Supermarché erschoss. Dräi weider Persoune goufe blesséiert.

Den Täter, en 18 Joer ale wäisse Mann, gouf festgeholl. Der Police no hätt hien d'Dot gefilmt an Online gesat. 11 vun den Affer ware Schwaarz an d'Enquêteure gi vun engem rassistesche Motiv aus. Et géing een den Tëschefall als Haassverbriechen a rassistesch motivéierte gewalttätegen Extremismus investigéieren, esou den zoustännegen Agent vum FBI.

D'Gouverneurin Kathy Hochul vum Staat New York huet d'Dot op enger Pressekonferenz als rietsextremen terroristeschen Akt bezeechent. Si huet och d'sozial Medie kritiséiert a méi Reguléierung gefuerdert. D'Waff hätt de Mann legal kaf, ma se wier ëmgebaut ginn.