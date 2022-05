De Lëtzebuerger Ausseminister huet sech no engem Aarbechts-Owesiessen awer zouversiichtlech gewisen, datt een op e gréngen Zweig géif kommen.

D'Tierkei sollt ophalen, sech dogéint ze wieren, datt Schweden a Finnland an d'Nato opgeholl ginn. Dat sot de Jean Asselborn e Samschdeg no engem Aarbechts-Owesiesse vun den NATO-Ausseminister zu Berlin. Do ass den Ament eng informell Reunioun vun de Chefdiplomate vun der Militärallianz, déi fir d'éischt ënnert där Form zesummekommen. D'NATO huet eng Open-Door-Policy, ma alleguer d'Länner mussen d'Accord sinn, fir nei Member opzehuelen.

D'Tierkei hat Skepsis géigeniwwer Finnland a Schweden geäussert an hinne reprochéiert, déi verbuede kurdesch Aarbechterpartei PKK z'ënnerstëtzen, déi Ankara als Terrororganisatioun ugesäit. De Jean Asselborn huet sech e Samschdeg den Owend awer zouversiichtlech gewisen, datt een nach op e gréngen Zweig kënnt.

E Sonndeg diskutéieren d'NATO-Ausseminister iwwert de Krich an der Ukrain, wéi d'Ukrain kann ënnerstëtzt ginn a wéi eng Konsequenzen de Krich fir d'NATO huet. D'Ministere preparéieren do och den NATO-Sommet Enn Juni zu Madrid.