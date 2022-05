13 Millioune Leit sinn opgeruff, dëse Sonndeg hir Stëmme bei de Landtagswalen an Nordrhein-Westfalen ofzeginn.

Et kéint spannend ginn: An Nordrhein-Westfalen gëtt e Sonndeg en neie Landtag gewielt. Eng 13 Millioune Leit kënnen hir Stëmm zanter de Moien 8 a bis den Owend 18 Auer ofginn. De Sondagen no leie CDU an SPD ganz no beieneen. Dem CDU-Ministerpresident Hendrik Wüst seng Koalitioun mat der FDP hätt deemno no 5 Joer keng Majoritéit méi. Déi gréng dogéint, déi bis 2017 mat der SPD an enger Regierung waren, kéinten hiert bescht Resultat bis elo realiséieren.

Fir d'Ampel-Koalitioun an der Bundesregierung sinn d'Walen am awunnerräichste Bundesland e wichtege Stëmmungsbarometer. A Schleswig-Holstein hat d'CDU d'lescht Woch kloer gewonnen, am Saarland war et rezent en héicht Resultat fir d'SPD.

Mat éischten Héichrechnunge gëtt kuerz no 18 Auer gerechent.