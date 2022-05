All Schwäizer soll automatesch Organspender ginn, wann hien dat net explizitt refuséiert huet, esou de Plang vun der Regierug.

An der Schwäiz gëtt e Sonndeg per Referendum doriwwer ofgestëmmt, ob d'Organspend nei gereegelt soll ginn. D'Regierung wëll d'Gesetz esou änneren, datt een automatesch Organspender ass, wann een dat wärend sengem Liewen net explizitt refuséiert huet. Dat fir datt méi Organer zur Verfügung stinn, wa schwéier krank Leit eent brauchen. Hei zu Lëtzebuerg ass dat ewell sou virgesinn.

Géigner vun dësem System an der Schwäiz hunn awer genuch Ënnerschrëfte gesammelt, fir e Referendum auszeléisen. 5,5 Millioune Mënsche kënnen doriwwer ofstëmmen. Engem Sondage vum SRF no si 60 Prozent dofir, datt an Zukunft jiddereen, deen et net explizitt refuséiert, Organspender ass.

Donieft stëmmen d'Schwäizer haut och driwwer of, ob d'Land soll méi Sue fir d'EU-Grenzschutzagence Frontex bäileeën. Mécht d'Schwäiz dat net, kéint se aus Schengen ausgeschloss ginn.

An d'Bierger sollen driwwer ofstëmmen, ob Streamingplattforme wéi Netflix an Zukunft musse bei Schwäizer Filmproduktioune bäileeën an e Minimum un europäesche Filmer weisen.