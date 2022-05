Finnland wëll eng Demande maachen, fir vun der NATO als Member opgeholl ze ginn.

Dat soten de finnesche President Sauli Niinistö an d'Regierungscheffin Sanna Marin an enger gemeinsamer Kommunikatioun zu Helsinki. Si hu vun engem historeschen Dag an dem Ufank vun enger neier Ära geschwat. Dat finnescht Parlament muss dësem Schratt nach zoustëmmen, d'Majoritéit gëllt awer als sécher.

E Samschdeg hate Vertrieder vu Finnland a Schweden un enger Reunioun vun den Nato-Ausseminister zu Berlin Deel geholl, fir iwwert de Schrëtt ze beroden. D'NATO-Memberland Tierkei hat Bedenken iwwert e Bäitrëtt vu béide Länner ausgedréckt, de stellvertriedende Generalsekretär vun der Militärallianz hat sech awer zouversiichtlech gewisen, datt een e Konsens géing fannen.