D'Chrëschtdemokraten vum Ministerpresident Wüst koumen op souguer bal 36% vun de Stëmmen.

D'SPD huet ferm verluer bleift awer zweetstäerkste Kraaft, virun de Gréngen. Verloschter gouf et och fir d'FDP.

An d'AFD huet et mat 5,4% nach sou just an d'Parlament gepackt.