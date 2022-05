Nodeems den Irak e Méindeg nees vun engem Sandstuerm getraff gouf, ass dat ëffentlecht Liewen am Land op ee Minimum erofgeschrauft ginn.

Deemno heescht et vun offizieller Säit, Flughäfen, Schoulen, Universitéiten an ëffentlech Verwaltunge goufen zougemaach.

Et handelt sech dobäi ëm den insgesamt 8. Sandstuerm zanter Mëtt-Abrëll, deen ënner anerem duerch Dréchenten an wéineg Reen ausgeléist gouf. De leschte Sandstuerm, deen Ufanks Mee iwwer d'Land gezunn ass, hat zum Doud vun enger Persoun, souwéi der Hospitalisatioun vu 5.000 weidere Mënsche gefouert.

Wéi d'Noriichtenagence AFP bericht, gouf Bagdad um Méindeg de Moie vun enger décker Stëbswollek getraff, woubäi gielen an orange Sand d'Gebaier an d'Autoe bedeckt huet an deelweis och an d'Haiser agedrongen ass. Vue dass d'Visibilitéit duerch de Stuerm op 300 Meter reduzéiert gouf, hunn d'Autoritéite decidéiert, eng ganz Rei u Flughäfen zouzemaachen, de Fluchverkéier anzestellen a geplangte Flich ze annuléieren. Spideeler bleiwe weiderhin op, vue dass déi aktuell Situatioun virun allem fir eeler Persounen a Mënsche mat chroneschen Otem-Krankheete geféierlech ass.

Sandstierm sinn am Mëttleren Osten näischt Ongewéinleches, allerdéngs huet hir Heefegkeet an deene leschte Joren immens zougeholl. Experte ginn dovunner aus, datt Staudämm, déi iwwerproportional Notzung vu Waasser aus de Flëss an d'Ofholzung vun de Bëscher als méiglech Ursaachen.