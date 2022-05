E puer Deeg nodeems dräi Läichen an engem Haus fonnt goufen, hunn d'Ermëttlungen de Verdacht op eng Gewaltdot bannent der Famill confirméiert.

Wéi d'Police an de Parquet e Méindeg mellen, huet de 35 Joer ale Papp seng 33 Joer al Fra a Mamm souwéi hir gemeinsam 6 Joer jonk Duechter ëmbruecht. Donieft huet hien och de 4 Joer jonke Bouf mat engem Messer schwéier blesséiert, éier hie sech selwer ëmbruecht huet.

D'Kand gëtt den Ermëttler no nach ëmmer an der Klinik behandelt, ass awer net méi a Liewensgefor. D'Läichen an de blesséierte Bouf goufen an der Nuecht op e Freideg fonnt, nodeems eng besuergt Frëndin vun der Fra d'Police geruff hat.

Schonn no den éischten Erkenntnisser gouf dovun ausgaangen, datt de Papp seng Familljememberen attackéiert a sech selwer ëmbruecht hat. De Police an dem Parquet no kéinte Bezéiungsproblemer d'Ursaach gewiescht sinn. D'Fra hätt sech nämlech wëllen trennen.