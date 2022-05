D'Land géing d'Demande elo stellen, sot déi schwedesch Ministerpresidentin Magdalena Andersson zu Stockholm.

"Et gëtt vill a Schweden, wat e Wäert huet, verdeedegt ze ginn a Schweden wäert am Beschten an der NATO verdeedegt ginn," sot déi sozialdemokratesch Ministerpresidentin am Parlament. "Endlech kënnen och mir Member an der NATO ginn, " huet de Chef vun der gréisster Oppositiounspartei Ulf Kristersson confirméiert. Seng Partei setzt sech scho méi laang fir eng Memberschaft an der Militärallianz an.

Iwwerhaapt hate bal all d'Parteien am Parlament hire Support zum Ausdrock bruecht. Déi lescht Woch hat och Finnland scho sou eng Demande lancéiert.

Russland huet dann och reagéiert. De Putin huet erkläert, datt säi Land wäert op d'Osterweiderung vun der NATO reagéieren, well dëst e Problem wier. Russland hätt awer kee Problem mat Schweden oder Finnland, huet de russesche President weider gesot. Hie wäert awer op den Ausbau vun der militärescher Infrastruktur do reagéieren. Weider misst Russland zousätzlech am Bléck hunn, datt d'NATO hire globalen Afloss wéilt ausbauen.