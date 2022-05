De Präis vum Weess ass nom russeschen Amarsch an der Ukrain souwisou schonn an d'Luucht gaangen, elo kënnt och nach eng Canicule dobäi.

D'Hëtztwell, déi Indien zanter Woche fest am Grëff huet, huet de Präis, dee schonn héich louch, nach emol an d'Luucht gedriwwen. Am europäeschen Handel un der Bourse Euronext huet eng Tonn Weess e Méindeg de Moie 435 Euro kascht. Den ale Rekord vun 422 Euro fir eng Tonn war e Freideg eréischt notéiert ginn.

Hannergrond vun der Präishausse ass, dass Indien Enn lescht Woch och nach en Exportverbuet fir Weess annoncéiert hat. D'Land ass den zweetgréisste Produzent vun der Welt. 2021 waren et knapp 110 Milliounen Tonnen an d'Land verfüügt iwwer grouss Reserven.

Aktuell leit Indien awer méi nach ënnert de Suitte vun enger brutaler Hëtzt: D'1,4-Milliounen-Awunner-Land erlieft grad dee wäermste Mäerz zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen. An de leschte Woche goufen Temperature vu bis zu 45 Grad Celsius gemooss. An dat wierkt sech natierlech op d'Weess-Recolte aus. Eng éischt Schätzung fir dëst Joer a puncto Erträg gouf elo schonn ëm 5 Prozent no ënne korrigéiert.

Zwar ass Indien, anescht wéi d'Ukrain a Russland, kee bedeitende Exporteur fir de Weltmaart, de Groussdeel gëtt nämlech bannent dem Land verdeelt, ma well duerch den Ukrain-Krich de Weess aktuell knapp gëtt, huet Indien u Bedeitung bei der Fro gewonnen, wéi vill Länner ka gehollef ginn, déi besonnesch staark vum Import aus der Ukrain oder Russland onofhängeg sinn - zum Beispill Nordafrika an am Noen Osten.

Indien hat an Aussiicht gestallt, déi duerch den Ukrain-Krich entstane weltwäit Versuergungsenkpäss, duerch eng Steigerung vu sengem Weess-Export vu 7 op ronn 10 Milliounen Tonnen ze kompenséieren. D'lescht Woch hat d'Regierung ugekënnegt, dass dofir extra Delegatiounen an Ägypten, an d'Tierkei an an aner Länner solle reesen, fir eng Erweiderung vum Weess-Export ze beroden.

An Indien selwer war d'Inflatioun zulescht däitlech an d'Luucht gaangen. An e puer Landesdeeler sinn d'Präisser fir Weess a Miel dem Handelsminister no an de leschte Wochen ëm 20 bis 40 Prozent geklommen.