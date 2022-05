Am südasiateschen Inselstaat gëtt et kee Pëtrol méi, well d'Land keng Devise méi huet, fir den Import dovun ze bezuelen.

"Mir hunn nëmmen nach Reserve fir een eenzegen Dag", sot den neie Regierungschef Ranil Wickremesinghe an enger Usprooch un d'Bevëlkerung. De Regierungschef huet domat d'Bevëlkerung op weider haart Méint agestallt. Sri Lanka mat sengen 22 Milliounen Awunner stécht an der schwéierster Wirtschaftskris zanter der Onofhängegkeet vu Groussbritannien am Joer 1948. Ee vun de Ausléiser vun der Kris war den Abroch vum internationalen Tourismus duerch d'Corona-Pandemie. Donieft gëtt der Regierung, déi bis ewell un der Muecht war, Mësswirtschaft virgeworf. Wochelaang si Mënsche géint de fréiere Regierunschef Mahnda Rajapaksa op d'Strooss gaangen. Wéi d'Protester virun enger Woch eskaléiert sinn, koumen op d'mannst néng Mënschen ëm d'Liewen a méi wéi 225 Leit goufe blesséiert. Dosen Haiser goufen a Brand gesat. Doropshin ass de Rajapaksa zréckgetrueden an de Wickremesinghe gouf en Donneschdeg vereedegt. Den neie Ministerpresident huet en "Wirtschaftskrichskommitee" ugekënnegt. E Sonndeg hat hie mat Vertrieder vun der Weltbank an Asiatescher Entwécklungsbank iwwer Hëllefe fir säi Land geschwat.