D'Zuel vun Immigranten, déi op illegalem Wee d'EU betrieden, war tëscht Januar an Abrëll 69% méi héich wéi an deenen éischte 4 Méint vu leschtem Joer.

Dëst geet aus engem Rapport vun der europäescher Agence fir Grenzsécherung "Frontex" ervir. Deemno sinn tëscht Januar an Abrëll insgesamt ronn 57.800 illegal Grenziwwerschreidunge verzeechent ginn. Déi aktuell Flüchtlingswell aus der Ukrain gëtt am Rapport net berécksiichtegt.

Déi meeschten Immigrante kommen dobäi iwwer d'West-Balkanroute an d'EU, déi mat méi wéi d'Hallschent vun alle Grenziwwerschreidungen den aktiivste Wee bleift. Majoritär gëtt se vu Syrer an Afghane genotzt. Weider Weeër, déi heefeg genotzt ginn, sinn déi ëstlech an zentral Mëttelmierrouten. Och am Äermelkanal a Richtung Groussbritannien gouf et eng ganz Rei Versich vu Migranten, fir mat klenge Booter d'Festland ze erreechen. D'Frontex huet dobäi insgesamt ronn 12.800 Fäll verzeechent. An dësem Fall kommen déi meescht Migranten aus Afghanistan, Syrien an dem Iran.

D'Frontex ass op den EU-Baussegrenze mat méi wéi 2.000 Beamte representéiert.

© Frontex