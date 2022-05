De Jean Castex hat dem President Emmanuel Macron um Méindeg wéi erwaart en Demissiouns-Schreiwes zoukomme gelooss.

Den alen an neie President huet um Méindeg en neie Regierungschef nominéiert. An de franséische Medien gouf am Virfeld schonn den Numm vum Elisabeth Borne als confirméierte Choix genannt. Si ass bis ewell fir d'Aarbecht zoustänneg gewiescht.

Um Méindeg den Owend war et d'Schreiwes vum President mat der offizieller Nominatioun. D'Passation des Pouvoirs ass no 20 Auer.

D'Elisabeth Borne war politesch fir d'éischt no vun de Sozialisten, ier si no 2017 an d'Lager vum aktuelle President gewiesselt ass.