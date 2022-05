Zu Moskau huet den Appellsprozess vun inhaftéierte Kreml-Kritiker géint en Urteel wéinst Verontreiung ugefaangen.

Den Alexej Nawalny gouf dem Geriicht zu Moskau en Dënschdeg iwwer Video aus der Strofkolonie zu Pokrow zougeschalt. Hie war am Mäerz zu néng Joer Prisong an enger Strofkolonie mat verschäerfte Konditioune wéinst der Reproche vu Verontreiung souwéi outrage au tribunal verurteelt ginn.

Wéi eng AFP-Journalistin mellt, huet de Kreml-Kritiker d'Verréckele vun der Auditioun ëm eng Woch gefrot, fir datt hien, éier hien an eng aner Strofkolonie verluecht gëtt, seng Famill nach eng Kéier gesi kéint. D'Geriicht huet doropshin erkläert, datt d'Auditioun de 24. Mee weidergeet.

Den Oppositiounspolitiker sëtzt schonn zanter Januar 2021 wéinst anere Virwërf am Prisong. Am Mäerz huet dunn e Geriicht geurteelt, datt den Nawalny Spenden a Milliounen Héicht, déi u seng politesch Organisatioune goungen, fir perséinlech Zwecker genotzt hätt. Nodeems hien am Januar 2021 zréck aus Berlin war, gouf hien a Russland festgeholl. An Däitschland hat hie sech Méint laang vun engem Uschlag mat Nervegëft erhuelt, fir déi hien de Kreml responsabel mécht. Moskau dementéiert dës Reprochen allerdéngs.

Zanterdeem hien am Prisong ass, ginn d'russesch Autoritéite massiv géint kritesch Stëmmen an onofhängeg Medie vir, virun allem zanter dem Ufank vum Krich an der Ukrain. D'Partei vum Alexej Nawalny gouf verbueden an eng Partie Kreml-Kritiker souwéi den Nawalny selwer goufen am Januar offiziell op eng Lëscht vun "Terroristen an Extremisten" gesat.