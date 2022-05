Am Prozess géint de fréiere Gardien vum Konzentratiounslager Sachsenhausen huet de Parquet 5 Joer Prisong fir den 101 Joer alen Ugeklote gefuerdert.

De Vertrieder vum Parquet huet en Dënschdeg op Bäihëllef zum Mord an 3.518 Fäll plädéiert, wéi eng Spriecherin vum Geriicht matdeelt. Fir de Parquet hätte sech d'Virwërf fir d'Uklo a vollem Ëmfang confirméiert.

Deemno soll de Josef S. tëscht 1942 an 1945 "wëssentlech a wëllentlech" um Mord vu Gefaangener matgewierkt hunn. Bis 1945 war hie Member vun de Gardienen am Lager Sachsenhausen, an deem d'SS e grousse Contingent stationéiert hat. Deemno besteet fir de Parquet keen Zweiwel, datt den ugekloten S. als Gardien am KZ geschafft huet.

De Josef S. hat am Verlaf vum Prozess, deen am Oktober ugefaangen hat, dementéiert, am Lager geschafft ze hunn. An enger Erklärung vun him, déi säin Affekot virgelies huet, hat hien uginn, datt hien eréischt beim Enn vum Krich vu Litauen op Däitschland bruecht gi wier.

Den Ugekloten ass enger Expertis no nëmmen ageschränkt verhandlungsfäeg, wouduerch de Prozess op zwou bis zwou an eng hallef Stonn den Dag limitéiert ass. Donieft ass de Prozess zu Brandenburg, well dat méi no vu sengem Doheem ass an aus Plazgrënn ass en an enger Sportshal.

Well de Josef S. krank ass, waren eng Partie geplangte Verhandlungsrendez-vousen ausgefall. Dem aktuelle Plang no kéint no de Plädoyere vun der Vertrieder vun der Nieweklo an der Verdeedegung vum S. Ufank Juli en Urteel falen.