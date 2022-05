Wéi Reporter vun AFP mellen, hätte sech Membere vun de rivaliséierende Regierungen an de Stroosse vun der libescher Haaptstad bekämpft.

Ausléiser war, datt dee vum Parlament zu Tobruk ernannte Regierungschef Fathi Baschagha wollt d'Regierung vum Abdelhamid Dbeibah zu Tripolis aus der Haaptstad verdreiwen. No e puer Stonne vu Kämpf an der Stad hu sech de Bashagha a seng Ministeren nees aus Tripolis zeréckgezunn.

An der Nuecht op en Dënschdeg haten d'Kämpf ugefaangen, nodeem déi vum Parlament ernannte Regierung annoncéiert hat, datt si an der Haaptstad ukomm wier, fir hir Aarbecht opzehuelen. Kuerz drop hu sech arméiert Gruppen aus béide politesche Lager hefteg bekämpft. Ob dobäi Leit ëm d'Liewe koumen, ass nach net kloer.

No e puer Stonnen hu sech de Baschagha a seng Ministeren zeréckgezunn, fir d'Sécherheet vun der Populatioun ze garantéieren, esou e Spriecher. Et waren déi schlëmmsten arméiert Ausernanersetzungen zanter Juni 2020, wéi de Generol Haftar probéiert huet, d'Haaptstad anzehuelen.

D'Parlament hat de Baschagha, dee vum Generol Haftar ënnerstëtzt gëtt, den 10. Februar am Oste vu Libyen an der Stad Tobruk un d'Spëtzt vun der Iwwergangsregierung ernannt. De Baschagha sollt den Dbeibah ofléisen, deen zanter 2020 d'Regierung zu Tripolis féiert, seng Muecht awer net un déi vum Vollek gewielte Regierung wëll oftrieden.

Béid Regierungscheffe kënne sech op d'Ënnerstëtzung vun arméierte Gruppe verloossen. D'UNO an aner westlech Staaten dréngen drop, datt de Dbeibah seng Missioun erfëllt an d'Organisatioun vu Walen duerchféiert. Dës Wale waren u sech fir Dezember 2021 geplangt, goufen awer op onbestëmmten Zäit verlooss. Dowéinst sinn d'Géigner vum Dbeibah och der Meenung, dat säi Mandat wéinst dëser Verrécklung op en Enn gaange wier.

Zanter dem Stuerz vum laangjäregen Diktator Muammar al-Gaddafi am Joer 2011 gëtt et ëmmer nees Muechtkämpf a Gewalt am Land. Och auslännesch Zaldoten a Söldner aus Russland an der Tierkei mësche sech an d'Kämpf am nordafrikanesche Land an.