Déi franséisch Regierung wëll géint d'Erlabnis zum Droe vun engem sougenannte Burkini an ëffentleche Schwämme virgoen.

Den Inneminister Gérald Darmanin huet en Dënschdeg rechtlech Schrëtt géint eng entspriechende Decisioun vun der Stad Grenoble ugekënnegt. De Gemengeconseil hat e Méindeg fir en Ophiewe vun de Kleedungsvirschëfte fir Fraen an de stättesche Schwämme gestëmmt.

Dat heescht, et ass Fraen zu Grenoble an Zukunft erlaabt souwuel "uewen ouni" ze sinn, wéi och e Ganzkierper-Maillot unzehunn, deen dacks vu muslimesche Frae gedroe gëtt. Iwwerdeems awer d'Uewen-ouni-Propos gréisstendeels ignoréiert gouf, hu sech d'Gemidder am Hibléck op de Burkini erhëtzt. Kritiker gesinn doran e Verstouss géint de Grondsaz vum Laizismus, also der strikter Trennung tëscht Relioun a Staat a Frankräich.

De Burkini ass an ëffentleche Schwämmen a Frankräich verbueden, allerdéngs net aus reliéise, mä formell aus hygienesche Grënn. Visiteuren sinn och net gesetzlech verflicht, hir Relioun beim Schwamme goen ze verstoppen.

Grenoble ass net déi éischt Stad, déi de Birkini-Verbuet lokal ofgeschaaft huet. Rennes huet 2019, ouni dass et grouss opgefall ass ass, d'Kleedungsvirschrëften an hiren ëffentleche Schwämmen entspriechend iwwerschafft.

Den Darmanin huet d'Burkine-Erlabnis zu Grenoble awer als 2inacceptabel Provokatioun" bezeechent, déi de franséische Wäerter net entsprieche géif. D'Regierung wäert juristesch dogéint virgoen.

D'Wuert Burkini ass eng Kombinatioun aus Bikini a Burka. D'Thema gëtt quasi all Summer a Frankräich nei diskutéiert. 2016 haten e puer südfranséisch Stied d'Droe vu Burkinis an hir Stied verbueden. Per Geriicht gouf decidéiert, dass de Verbuet diskriminéierend wier an et gouf gekippt.