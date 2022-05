Béid nordesch Länner hunn hir Memberschaftsdemandë gemeinsam e Mëttwoch de Moie beim NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg agereecht.

"Dëst ass en historesche Moment zu engem kriteschen Zäitpunkt fir eis Sécherheet", sou de Stoltenberg, deen d'Bäitrëttsdemandë vun den Ambassadë vu Finnland a Schweden am Haaptquartéier vun der Militärallianz zu Bréissel entgéintgeholl huet. Déi Alliéiert wäerten elo déi nächst Schrëtt diskutéieren.

En Dënschdeg hat dat finnescht Parlament mat grousser Majoritéit fir en NATO-Bäitrëtt gestëmmt. Kuerz virdrun hat déi schwedesch Ausseministerin Ann Linde d'Demande, fir an d'NATO opgeholl ze ginn, ënnerschriwwen.

Souwuel fir Schweden wéi och Finnland ass d'NATO-Bäitrëttskandidatur no joerzéngtelaanger Neutralitéit eng Zäsur. D'NATO hat béide Länner eng séier Opnam an Aussicht gestallt, just d'Tierkei hat mat engem Veto gedreet.

Fir e Bäitrëtt ass en eestëmmege Vott vun der NATO, souwéi d'Ratifizéierung vun der Allianz-Erweiderung duerch d'Parlament vun den 30 aktuelle Memberstaaten néideg.

Russland hat an de leschte Woche mat Menacë fir säi finneschen Noper am Hibléck op d'Bäitrëttspläng reagéiert. De Kreml-Chef hat e Méindeg nach gesot, d'NATO-Norderweiderung wier zwar "keng direkt Menace" fir Russland. Säi Land wäert op d'Erweiderung vun der militärescher Infrastruktur vun der NATO a béide Länner "ouni Zweiwel" reagéieren.