Am Joer 2019 sinn 9 Millioune Mënsche vill ze fréi gestuerwen. Haaptursaach ass der Etüd no schlecht Loftqualitéit a chemesch Substanzen, besonnesch Bläi.

D'Etüd gouf e Mëttwoch an der Fachzäitschrëft "Lancet" verëffentlecht. 6,7 Milliounen Doudesfäll wieren deemno op Loftverschmotzung zeréckzeféieren, 1,4 Milliounen op Waasserverschmotzung an 900.000 wéinst Bläi-Belaaschtung.

D'Auswierkunge vu der Ëmweltverschmotzung op d'Gesondheet wieren "vill méi grouss wéi déi vu Krich, Terrorismus, Malaria, HIV, Tuberkulos, Drogen an Alkohol", sou d'Auteure vun der Etüd ronderëm den Haaptauteur Richard Fuller vun der Globaler Allianz fir Gesondheet an Ëmweltverschmotzung (GAHP). Dës Aart Verknaschtung an Offäll, déi an d'Loft, d'Waasser an de Buedem geroden, féiere seelen zum Doud. Si kënnen awer schro Erkrankungen um Häerz, Kriibs, Otemproblemer an akuten Duerchfall verursaachen.

Besonnesch betraff sinn deemno Länner mat nidderegen oder mëttleren Akommes. Op si falen 92% vun den Doudesfäll zeréck an e Groussdeel vun den domat verbonnene wirtschaftlech Verloschter. Dës louchen der Etüd no bei 4,6 Billiounen Dollar - ëmgerechent 4,38 Milliarden Euro an domat eng 6% vun der weltwäiter Wirtschaftsleeschtung.

D'Zuel vun den Doudesfäll, déi duerch schlecht Loftqualitéit a Banneraim, knaschtegt Drénkwaasser an e Mangel un Hygiène verursaacht goufen, ass iwwerdeems zeréckgaangen. Déi mat der Industrialiséierung am Zesummenhang stoend Doudesfäll hunn dogéint zougeholl, besonnesch an Asien.

De Wëssenschaftler no hätt sech d'Situatioun zanter 2015 net verbessert.