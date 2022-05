De Krichsverbriechertribunal zu Den Haag huet 2 fréier Kämpfer vun der paramilitärescher Miliz "UÇK" wéinst Aschüchterung vun Zeie verurteelt.

Den Hysni Gucati an den Nasim Haradinaj, béid Virsëtzend vun engem Veterane-Grupp vun der kosovo-albanescher Miliz "UÇK" a fréier Kämpfer wärend dem Kosovokrich, sollen deemno vertraulech Informatioune vu méi wéi honnerte vun Zeien op Pressekonferenze verëffentlecht hunn. D'Informatiounen, déi se vum Geriicht selwer kritt hunn, enthalen nieft Infoen zu Persounen, déi sech an Zeieschutz-Programmer befannen, och Infoen zu zukünftegen Ukloen.

Béid Männer goufen am September 2020 an der kosovarescher Haaptstad Pristina verhaft an un de Krichsverbriechertribunal fir de Kosovo zu Den Haag ausgeliwwert. Se sollen d'Zeien als "Verréider, Spiounen an Collaborateuren" bezeechent an déi vertraulech Informatiounen iwwert si och un d'Press weiderginn hunn. Souwuel de Gucati wéi och den Haradinaj hunn op Net-Schëlleg plädéiert.

Aktuell gi géint eng ganz Rei vu fréieren UÇK-Membere Prozesser wéinst Krichsverbriechen u virun allem ethnesche Serben gefouert. Ënnert den Ugekloten ass och de fréiere President vum Kosovo Hashim Thaçi, deem ronn 100 Morde virgeheit ginn. Wärend dem Kosovokrich, dee vun 1998 bis 1999 gedauert huet, si knapp 13.000 Mënschen ëm d'Liewe komm, de Gros vun hinnen ethnesch Albaner. Wärend een op der Säit vun de Kosovo-Albaner ee vu Serbien onofhängegt Kosovo ugestrieft huet, hunn d'Serbe fir ee Verbleif gekämpft. Souwuel der kosovo-albanescher Miliz UÇK, wéi och der serbescher Arméi gi Krichsverbrieche virgeheit. Serbien, souwéi ënner anerem och seng wichtegst Alliéiert China a Russland, erkennen de Kosovo bis haut net als onofhängege Staat un.