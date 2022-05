Den nordkoreanesche Staatschef huet d'Beamten a sengem Land wéinst dem Zouspëtze vun der Corona-Situatioun staark kritiséiert.

Bei enger Sëtzung vum Politbüro vun der Regierungspartei sot de Kim Jong Un engem Rapport vun der staatlecher Noriichtenagence KCNA no, datt déi "net-positiv Haltung, d'Noléissegkeet an d'Ontätegkeet vu spëtze Beamte vum Staat" dozou bäigedroen, datt de Staat d'Kris net packe kéint. Knapp eng Woch no der Publikatioun vum éischte confirméierte Corona-Fall an Nordkorea ass d'Zuel vun den Infizéierten op méi wéi 1,7 Millioune geklommen.

D'Land, dat international isoléiert ass, hat leschten Donneschdeg den éischte Fall zanter dem Ufank vun der Pandemie gemellt. Doropshin huet de Kim Jong Un e landeswäite Lockdown ugeuerdent an dem Militär ordonéiert, de Gesondheetssystem z'ënnerstëtzen.

En Dënschdeg goufen da bal 233.000 nei "Féiwer"-Fäll. Ma elo eng Woch nom éischte Fall géingen et 1,72 Milliounen Infektiounen an 62 Doudesfäll ginn, wéi d'KCNA mellt. Wéi vill vun hinne positiv op de Coronavirus getest goufen, ass net gewosst. D'Bevëlkerung am kommunistesche Land ass net-geimpft an et ginn net genuch Testcapacitéiten.

Elo huet den nordkoreanesche Staatschef ugekënnegt, "déi ganz Partei wéi een aktive Vulkan wakereg ze maachen", fir d'Ausbreede vum Virus ze limitéieren. Wéi staatlech Medie mellen, huet seng Famill Medikamenter gespent, déi an der südlecher Provënz Hwanghae verdeelt goufen. Domat wéilt de Kim Jong Un säi perséinlechen Asaz beim Kampf géint den Ausbroch ënnersträichen.