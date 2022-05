Nodeems a Groussbritannien eng Rei vu Fäll vun de sougenannten "Afe-Pouken" gemellt goufen, warnt de Robert-Koch-Institut elo virun dësen.

Bei pouken-änlechen Haut-Verännerunge sollen Dokteren an Zukunft d'Afe-Pouken net ausschléissen, och wann déi betraffe Patienten net a spezifesch Gebitter solle gereest sinn, heescht et vum RKI.

D'Unzuel vun Infizéierten ass a Groussbritannien e Méindeg op 7 geklommen. Wärend den éischte Fall, deen Ufanks Mee a Groussbritannien bekannt ginn ass, op eng Infektioun am Nigeria zeréckgefouert gëtt, ass bei deene méi rezente Fäll onkloer, wou sech déi betraffe Persoune genee ugestach hunn. Et soll sech dobäi ëm véier Männer handelen, déi sexuelle Kontakt mat anere Männer gehat hunn. An deem Kontext heescht et vum Robert-Koch-Institut och, dass Männer, déi nom Geschlechtsverkéier mat anere Männer ongewéinlech Verännerungen op der Haut opweisen, sech direkt un ee Dokter wende sollen.

Experten no iwwerdroe sech d'Pouken allerdéngs net sou einfach vu Mënsch op Mënsch, wouduerch de Risiko, ugestach ze ginn, immens kleng ass. Nieft Féiwer, Schüttelfrost, geschwolle Lymphdrüsen, Kapp-, Muskel- a Réckewéi, kann och d'Ausbreedung vun Ausschlag vum Gesiicht op aner Kierperdeeler zu de Symptomer gehéieren.

Fachleit vermudden, dass d'Afe-Pouken duerch de Kontakt mat Sekreter vun infizéierten Déiere kënnen iwwerdroe ginn. Den Erreeger soll deemno an Nagedéieren zirkuléieren, wärend d'Afe leedeglech sougenannt "Feel-Wiert" sinn, wat bedeit, dass sech den Erreeger an hinnen net weiderentwéckele kann.