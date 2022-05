D’Regierung aktivéiert e Gesetz aus dem Kale Krich, fir d’Produktioun unzekuerbelen. Bëbeesmëllech aus dem Ausland soll elo importéiert ginn.

Déi lescht Méint gouf et a ville Regiounen an den USA kaum nach Puddermëllech. Fir d’éischt war dat well Personal gefeelt huet. Am Februar hat eng wichteg Fabrick missen zoumaachen.

Vill Elteren sinn deels a Panik geroden, well einfach kee Pudder oder keng Mëllech an de Butteker ze fanne war.

D’USA hu sech ganz op déi intern amerikanesch Produktioun konzentréiert an europäesch Produzenten net zougelooss. Zum Beispill däitsch Produiten ginn awer gären um Schwaarzmaart verkaf fir enorm héich Präisser.