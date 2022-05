En Donneschdeg de Moie goufen zu Bremerhaven an enger Schoul Schëss gemellt.

Vill Detailer ginn et nach net. Éischten Informatiounen no ass eng Fra blesséiert ginn. Si koum an e Spidol, ob Liewensgefor besteet, ass net gewosst.

Wéi et heescht, soll e presuméierte Verdächtege verhaft ginn. Rumeuren, dass en zweeten Täter op der Flucht wier, huet d'Police net confirméiert. Dat mellt de Focus.

Et géif sech beim presuméierten Täter, dee festgeholl gouf, net ëm ee Schüler handelen.