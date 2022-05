Dem neiste Rapport vum "Internal Displacement Monitoring Centre" no sinn am Joer 2021 bal 60 Millioune Leit bannent hirem Land verdriwwe ginn.

De Rapport, deen an Zesummenaarbecht vum "Internal Displacement Monitoring Centre" (IDMC) an dem "Norwegian Refugee Council" (NRC) entstanen ass, gouf en Donneschdeg verëffentlecht.

Haaptgrënn fir déi héich Zuele si virun allem bewaffent Konflikter an Naturkatastrophen. D'Zuele stellen een neie Rekord duer, allerdéngs gëtt geschat, dass se duerch den aktuelle Krich an der Ukrain dëst Joer nach méi héich ausfale wäerten. Méi wéi 8 Millioune Mënsche sinn zanter der russescher Invasioun an d'Ukrain bannent dem Land op der Flucht. Dobäi kommen nach iwwer 6 Millioune Leit, déi d'Ukrain als Flüchtlinge verlooss hunn. De Chef vum NRC, Jan Egeland, huet gewarnt, dass d'Situatioun nach ni esou schlecht war wéi lo a warscheinlech nach méi kritesch ass wéi d'Zuelen am Rapport suggeréieren.

Déi meeschte Banne-Flüchtlinge gouf et dem Rapport no an Afrika südlech vun der Sahara, wou et an Ethiopien eleng 5 Millioune Verdriwwener gouf. Rekordzuele gouf et och an der Demokratescher Republik Kongo an dem Afghanistan, wou d'Muechtergräifung vun den Taliban, souwéi eng enorm Dréchent fir massiv Flüchtlingswelle gesuergt hunn. An Nordafrika an dem Mëttleren Osten waren d'Zuele sou déif wéi zanter 10 Joer net méi. Dëst gëtt op déi relativ Deseskalatioun vun de Konflikter a Syrien, Libyen an dem Irak zeréckgefouert, mä trotzdeem bleiwen d'Zuele vun de Banne-Verdriwwenen an der Regioun extrem héich.

Och Naturkatastrophe wéi Zyklonen, Monsunen, Iwwerschwemmungen oder Dréchenten hu virun allem a China, de Philippinnen an Indien dofir gesuergt, dass vill Leit hiert Doheem verloosse missten. Experten no wäerten esou Phenomener duerch de Klimawandel nach méi heefeg optrieden.

De Jan Egeland warnt dës weideren och, dass d'Kollisioun vu bewaffente Konflikter an Naturkatastrophen zu enger komplexer Usammlung vu Problemer suergt, déi d'Mënsche nach méi dacks zur Flucht zwénge wäert. Vun der Politik bräicht et, sou den Egeland weider, ee massiivt Ëmdenken a Saache Konfliktreegelung.

© AFP/