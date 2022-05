Wéi d'Police vu London en Donneschdeg matdeelt, wieren nach eng Kéier Geldstrofe verhänkt ginn. De Premier Boris Johnson hätt awer keng weider Strof kritt.

73 Geldstrofe géint Fraen an 53 géint Männer wiere verhänkt ginn an e puer Leit hätte méi wéi ee Bescheed kritt. D'lescht Woch eréischt hat d'Police wësse gedoen, datt ee scho méi wéi 100 Geldstrofen ausgestallt hätt. Déi genee Héicht vun de Strofen ass allerdéngs net bekannt, dës kënnen awer tëscht 30 an 10.000 Pond leien.

D'Partye wärend dem Corona-Lockdown hunn an der brittescher Ëffentlechkeet fir vill Diskussiounen iwwert déi konservativ Regierungspartei gesuergt. A Ganze huet d'Police 8 Evenementer tëscht Mee 2020 an Abrëll 2021 analyséiert.

Och de Boris Johnson a seng Fra Carrie hunn eng Geldstrof misse bezuelen, well si um 56. Gebuertsdag vum Premier eng Iwwerraschungsparty an der Downing Street organiséiert haten. De brittesche Premierminister huet sech zwar fir seng Feeler entschëllegt, wëll awer net zrécktrieden.