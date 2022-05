Am Nopeschland vun der Ukrain hunn eng Rei Leit Angscht, datt de Putin säi Krich-Pad iwwert déi ukrainesch Grenzen erauszitt.

Moldawien ass bekannt fir seng gutt Wäiner an awer och dofir, datt et dat äermste Land an Europa ass. Ronn 2,6 Millioune Leit liewen do, hin an hier gerappt tëscht dem russeschen an europäesche Weltbild.

An de leschten 12 Wochen huet d'Republik - proportionell gesinn zu senger Populatioun - déi gréissten Unzuel u Krichsrefugiéen aus der Ukrain opgeholl. Bis ewell solle méi wéi 400.000 Leit an d'Land komm sinn, ronn 100.000 si bliwwen. Ma all Dag kommen op en Neits weider Famillen un.

Fir d’Flüchtling-Kris ze bewältegen, goufen am Land eng Rei Gebaier an Heemer ëmfonctionéiert, Betreiungsstrukturen opgebaut an eng Verdeelung vun Iessen organiséiert. D'moldawesch Autoritéiten hunn dofir op d'Ënnerstëtzung vu lokalen an internationalen Hëllefsorganisatioune gezielt - dorënner och Caritas Lëtzebuerg.

Eng RTL-Ekipp war op d'Plaz, fir sech ee Bild vun den Hëllefsprojeten an der Flüchtlingssituatioun ze maachen. Zeréckkomm si si mat Geschichten, déi een esou séier net vergësst.