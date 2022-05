E Freideg d'lescht Woch ass de laangjärege President vun de Vereenegten Arabeschen Emiraten zu Abu Dhabi gestuerwen.

E Samschdeg huet säin Hallefbrudder, de Mohammed bin Zayed, d'Muecht am Land iwwerholl. Lëtzebuerg ënnerhält diplomatesch Relatioune mat den Emiraten zanter 1980. Zanter 2011 huet Lëtzebuerg och eng Ambassade am Land. Fir d'Bäileed zum Ausdrock ze bréngen an dem Nofollger dat Bescht ze wënschen, war eist Land an der Persoun vum Grand-Duc vertrueden.

De Sheik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, den 61-Joer ale Krounprënz vun Abu Dhabi, den MBZ, wéi e gemengerhand genannt gëtt, regéiert elo als President déi 7 Emiraten, aus deene säi Land besteet, an ass domat ee vun den aflossräichste Personnagen am Mëttleren Osten.

"Ech sinn him e puermol begéint an ech mengen, hien ass eng gutt informéiert Persoun, hien ass e gudden Diplomat an hie weess, op wat et an dëser Regioun ukënnt, op eng intelligent Manéier. Ech mengen, d'Relatioune mat Lëtzebuerg gi weider. Ech hunn elo nach mat him geschwat an hien huet mir dat och verséchert. Mir wäerten dës Relatioune verdéiwen.", esou de Grand-Duc.

Et gouf vill Luef och vum Lëtzebuerger Staatschef am Interview mat WAM, der Noriichtenagence vun den Emiraten, fir dat touristescht Potential vum Land, der Attraktivitéit als Zil fir Lëtzebuerger, an och Houfert, dass vill Lëtzebuerger Stol do verbaut gi wier.

"Et geet ëmmer an zwou Richtungen a mir wäerten esou weiderfueren. Ech si frou mat der Regierung, mat menger Regierung, mat den Emiraten zesummenzeschaffen."

De Sheik Mohammed ass aussepolitesch e Partner vum Westen – intern doheem ass säi Land awer eng Autokratie ouni Parteien, wou potentiell Dissidente mat Hackersoftware iwwerwaacht an och alt agespaart ginn.