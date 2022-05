Déi infizéiert Persoun huet sech beim Institur fir Tropemedezin zu Antwerpen gemellt. Si wär net krank, heescht et. Hir Kontakter ginn elo iwwerpréift.

D’Afepouken sinn anscheinend schonn eng Zäit onbemierkt an de westleche Länner ënnerwee. En Donneschdeg goufen e puer Fäll an Europa an an Nordamerika public.

Däitschland hat nach kee Fall, Lëtzebuerg bis ewell och net, sot den Epidemiolog Joel Mossong dem Radio 100,7. Dat ka sech awer séier änneren.

Wien en Ausschlag mat Blosen huet, soll sech beim CHL mellen.

D’Leit bräichte keng Angscht virun der Krankheet ze hunn. Et hätt ee meeschtens just liicht Symptomer.

Wee géint Pouke geimpft ass, huet eng gewëssen Immunitéit.

Wéi d’Afepouken sech genee iwwerdroen, muss nach gekläert ginn. Sexuell Kontakter bei Männer solle mol eng Roll spillen.