An der Bretagne sinn 2 Erwuessener an eent vun hire Kanner déidlech verongléckt. Op engem Däich goufe si wuel vun enger ongewéinlech héijer Well erwëscht.

Wéi d'Famill iwwert en ëffentlech zougänglechen Däich an der Géigend vu Pointe du Paz getrëppelt war, goufen d'Elteren an hiert 12 Joer jonkt Kand vun enger warscheinlech ongewéinlech héijer Well erwëscht an an den Doud gerappt. Dräi weider Kanner vun der Koppel hunn d'Ongléck bei Plogoff en Donneschdeg iwwerlieft, wéi de Sender France Info mellt. En Donneschdeg wier och keng besonnesch problematesch Wiedersituatioun gemellt gewiescht, obwuel vum Mier un der bretonescher Küst ëmmer eng Gefor ausgeet. Ronn honnert Secouristen hunn no den Affer gesicht, déi aus der Regioun solle sinn. Eng Enquête soll elo mat der Hëllef vun Zeienaussoe klären, wéi et zum Ongléck komme konnt.