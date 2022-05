Am Südoste vun Norwegen huet en Ugräifer einfach op Mënschen agestach. Op d'mannst 3 Persoune wiere blesséiert ginn, eng dovu liewensgeféierlech.

Wéi d'Police op Twitter schreift, wieren d'Rettungsdéngschter am Asaz. Den Täter hätt éischten Erkenntnisser "willkürlech" op Mënschen agestach. Zu engem méigleche Motiv ass nach näischt gewosst.

#Numedal #Fjordvegen 08:47 Flere personer er tilfeldig skadd i forbindelse med en knivstikking. Nødetatene er på vei, og det er definert som en PLIVO hendelse. Denne blir oppdatert når vi har kapasitet. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) May 20, 2022

Dem norwegesche Tëleessender sinn zwou Ambulanzen an dräi Helikopteren op der Plaz. Der Lokalzeitung "Laagendalsposten" no wier d'Attack an der Géigend vun engem Supermarché geschitt.

D'Police soll antëscht ee Verdächtege festgeholl hunn.