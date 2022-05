Am Virfeld vun enger Auditioun viru Geriicht vu 4 Journalisten, déi zum Doud verurteelt goufen, appelléiert d'ONG un d'Huthi, fir se ze begnodegen.

Déi véier Journalisten Abdul Khaleq Amran, Tawfiq al-Mansouri, Harith Hamid an Akram al-Walidi goufen am Juni 2015 an der jemenittescher Haaptstad Sanaa wéinst Spionage verhaft an am Abrëll 2020 zum Doud verurteelt. Ee vun hinnen, den Tawfiq al-Mansouri, soll sech a schlechter gesondheetlecher Verfassung befannen.

De Prozess gouf vun Amnesty International als onfair beschriwwen. Deemno heescht et vun der ONG, de Prozess wier vun Ufank un eng Farce gewiescht an hätt "een terribelen Impakt op d'Männer an hir Famillje gehat". Donieft heescht et, "d'Journaliste missten dréngend medezinesch versuergt ginn" an de Refus heivunner wier gläichzesetzen "mat Folter".

Vun der internationaler Federatioun vu Journalisten an dem Syndikat vu jemenittesche Journalisten heescht et, déi véier Männer hätten zum Thema "Mënscherechtsverletzungen duerch d'Huthi-Rebellen" recherchéiert.

D'Huthi, déi vum Iran ënnerstëtzt ginn, hunn d'Haaptstad Sanaa 2014 ënnert hir Kontroll bruecht. Doropshin huet eng Militärkoalitioun ënner Leedung vu Saudi-Arabien am Jemen intervenéiert an ee Konflikt ausgeléist, deen honnertdausende vu Jemenittten d'Liewe kascht a Millioune verdriwwen huet. D'UN huet de Krich als eng vun de weltwäit schlëmmsten humanitäre Krise bezeechent.