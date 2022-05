Duerch ee schwéiert Donnerwieder mat Orkanstäerkt sinn zu Paderborn Dosende Mënsche blesséiert.

30 bis 40 Persoune wiere blesséiert, "dovunner zéng schwéier", sou e Spriecher vun der Police e Freideg den Owend der Noriichtenagence AFP géintiwwer. Deemno soll een Tornado queesch duerch d'Stad an Nordrhein-Westfale gezu sinn an e Schued a Milliounenhéicht verursaacht hunn.

Diecher vun Haiser goufe mat ewechgerappt a Beem entwuerzelt. Den ëffentlechen Transport gouf gestoppt. Vun der Police war et den Appell un d'Leit, fir Doheem ze bleiwen.

Och Lippstad gouf de Pompjeeën no schwéier vum Wieder getraff. Duerch d'Stad wier e Freideg am Nomëtteg "warscheinlech een Tornado gezunn", sou d'Autoritéiten. E Spriecher huet e Freideg den Owend matgedeelt, datt och hei Diecher vun Haiser mat ewechgerappt goufen, Fënsteren zerstéiert goufen a Beem an der ganzer Stad ëmgefall sinn. Blesséierter soll et awer keng gi sinn.

A Rheinland-Pfalz ass ee Mann duerch e Stroumschlag ëm d'Liewe komm. De Mann war an e Keller vun engem Haus gaangen, deen ënner Waasser stoung.

Zu Andernach an zu Neuwied am Norde vu Rheinland-Pfalz sinn e Freideg am Nomëtteg der Police no "extrem" Knëppelsteng néier gaangen. Dës sollen een Duerchmiesser vu bis zu 5 Zentimeter gehat hunn. Wéi d'Police matgedeelt huet, si Fënster vun Autoen zerstéiert ginn. Dat war och op Biller op de sozialen Netzwierker ze gesinn.

In Andernach muss es ganz schlimm gewesen sein...😱 pic.twitter.com/13dkFqOZfo — Miriam (@MSucrier) May 20, 2022

Donnerwiedere gréisstendeels laanscht Lëtzebuerg gezunn

Och zu Lëtzebuerg hat Meteolux virun heftegem Reen, zolittem Wand a Knëppelsteng gewarnt. E Freideg am Nomëtteg gouf d'Meteo-Alerte vu Giel op Orange erofgestuuft. Virun allem am Norden hat et dann och kuerzzäiteg méi kräfteg gestiermt, de Rescht vum Land blouf awer verschount.