Vun e Samschdeg u musse sech 21 Benevoller an 3 Hëllefsorganisatioune viru Geriicht veräntwerten, déi 2016-2017 Mënschen a Séinout gerett hunn.

Si kréie reprochéiert, mat Passeuren zesummegeschafft ze hunn, wat si vehement ofstreiden. An der Vir-Verhandlung geet et fir d'alleréischt drëms, fir ze kucken, ob de Fraen a Männer de Prozess gemaach gëtt oder net. Gëtt de Prozess zougelooss, riskéieren déi Ugeklote bis zu 20 Joer Prisong. Déi zivil Rettungsorganisatioune fäerten eng Kriminaliséierung vun hirer Aarbecht. An Italien ginn d'Aktioune vu private Rettungsekippen zanter Jore kritiséiert. Virun allem riets Parteie wiederen dogéint, well de Gros vun de Flüchtlingen iwwert dee Wee an Italien kënnt.