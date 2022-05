Den John Kirby wäert d'Funktioun vum Koordinator fir strategesch Kommunikatioun vum nationale Sécherheetsrot vum US-President Biden iwwerhuelen.

Wéi et an engem Statement vum Joe Biden heescht, géing den John Kirby d'"Komplexitéit vun der US-Aussen- a Verdeedegungspolitik" verstoen a wier an der Lag, "d'Regierung bei wichtege Froe ronderëm d'national Sécherheet ze representéieren". Den nationale Sécherheetsrot beréit jo den US-President zu aussepoliteschen Themen.

Den Ex-Admirol Kirby gehéiert zu den erfuerenste Porte-parolle vun der US-Regierung. Viru sengem Posten am Pentagon war hien ënnert anerem Spriecher vum US-Ausseministère wärend der Presidentschaft vum Barack Obama. Wärend dem Donald Trump senger Amtszäit war hien als Expert fir Aussen- a Verdeedegungspolitik fir de Sender CNN täteg.

Duerch déi deeglech Pressekonferenzen iwwert de Krich an der Ukrain huet sech den John Kirby iwwert d'Grenzen ewech en Numm gemaach. "Et gëtt einfach keen aneren 'Communicator'", sou den US-Verdeedegungsminister Lloyd Austin.