No de Parlamentswalen an Australien steet d'Land virun engem Regierungswiessel. Den aktuelle Premier huet seng Néierlag unerkannt.

Bei der Parlamentswal an Australien huet de konservativen Regierungschef Scott Morrison den Héichrechnungen no een däitlechen Echec kasséiert. Déi sozialdemokratesch Labour-Partei mat un der Spëtzt dem Anthony Albanese konnt nämlech 71 vun am ganzen 151 Sëtz am Parlament ofraumen. Fir eng Majoritéit brauch een der 76.

De Scott Morrison stoung an de leschten Jore vill an der Kritik a gouf deemno ofgestrooft fir e schlechte Krisemanagement an de leschten 3 Joer. Australien war 2019 mat grousse Bränn am Oste geplot, duerch déi e Gebitt an der Gréisst vu Finnland ofgebrannt ass. Direkt duerno koum d'Corona-Pandemie an du schwéier Iwwerschwemmungen am Februar dëst Joer.