E Samschdeg haten eng Partie Moderatorinnen nach hiert Gesiicht virun der Kamera gewisen, e Sonndeg war et nees bedeckt.

Den Drock no engem Dag Protest war ze grouss. No hirem kuerze Widderstand hu Fernseejournalistinnen am Afghanistan der Taliban-Regierung noginn an hir Gesiichter bei hiren Optrëtter um Fernsee bedeckt. D'Taliban hu rezent d'Burka nees fir d'Fraen am Afghanistan agefouert. D'Journalistinnen hätte riskéiert entlooss ze ginn. An och d'Pappen, Männer oder männlech Tuteuren hätte misse mat enger Strof rechnen.

An de leschte Méint hate Fraen ëmmer méi vun hire Rechter vum Taliban-Regime ewechgeholl kritt. Vereenzelt ware Fraen géint d'Restriktiounen op d'Strooss gaangen. D'Taliban sinn awer haart dogéint virgaangen.