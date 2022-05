E Sonndeg ass den Optakt vum Weltwirtschaftsforum zu Davos an der Schwäiz an dat nees a klassescher Form an net just virtuell.

No zwee an engem hallwen Joer Pandemie-Paus versammelt sech déi weltwäit Elite och fir d'éischte Kéier am Mee an net am Wanter. Et kommen och mat 2.200 Leit bal een Drëttel manner Féierungsperséinlechkeeten aus Politik, Wirtschaft an Zivilgesellschaft wéi virdrun.

Grouss wéi ni sinn dogéint d'Erwaardunge vum Klaus Schwab, de Grënner vun der WEF-Stëftung: "Ënnert dem Motto 'Geschicht um Wendepunkt' gëtt de Rendez-vous dëst Joer den aktuellsten a wichtegsten zanter der Grënnung vum Weltwirtschaftsforum viru iwwer 50 Joer."

Um Agenda stinn: De Krich an der Ukrain mat enger Usprooch direkt e Méindeg de Mëtteg vum ukrainesche President via Video. Dann awer och d'Wirtschaft no der Pandemie, Liwwerketteproblemer, Klimawandel, Protektionismus an Nationalismus an och eng nei Form vun Deglobaliséierung post-Pandemie.

D'Erausfuerderungen, sou de WEF-Direkter Zwinggi, wären op alle Fall enorm: "Ech denken, d'Stäerkt vun eiser Organisatioun ass et jo, datt mir virun iwwer 50 Joer eng Plattform kreéiert hunn, wou sech de Privatsecteur an d'ëffentlech Hand treffe kann."

D'Deglobaliséierung wier effektiv do an et misst een hir an d'Ae kucken. "Wéi wäerte sech Entreprisen an Zukunft opstellen? Wéi eng Strategien, wéi eng Usätz brauch et an enger deglobaliséierter Welt? Et muss ee sech deem stellen."

Ëm déi 1.000 multinational Entreprisen a Konzerner mat Ëmsätz am Milliarde-Beräich si Member vum WEF. Et war d'Globaliséierung, déi d'Organisatioun um Genferséi grouss gemaach huet.