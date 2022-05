D'Weltgesondheetsorganisatioun rechent mat enger weiderer Ausbreedung vun den Afepouken. Et wäer dofir wichteg, fir d'Leit ze sensibiliséieren.

Et mussen onbedéngt Mesurë géint d'Verbreedung vun den Afepouke geholl ginn, dat fuerdert d'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO). Et wier och dréngend noutwenneg, d'Bewosstsinn fir d'Krankheet ze schäerfen, sou heescht et vu Genève. Ausserdeem missten d'Fäll alleguer entdeckt an isoléiert ginn, wéi och d'Infektiounsweeër suivéiert ginn.

Vun den Infektiounen, déi bis ewell an Europa, Nordamerika an Australien registréiert goufen, sinn der WHO no bis ewell virun allem Männer betraff, déi gläichgeschlechtleche Sex haten, mä net nëmmen. Well een aktuell awer nach net vill Informatiounen huet, geet d'WHO dovunner aus, datt Fäll a weidere Bevëlkerungsgruppen a Länner dobäikomme wäerten.

Fäll gi weltwäit an d'Luucht

Aktuell weess d‘Weltgesondheetsorganisatioun vun 92 aktiven Infektiounen an 28 Verdachtsfäll. Groussbritannien géing all Dag nei Fäll mellen, bis e Freideg waren et der 20. Bei de meeschten Infizéierte wieren d'Symptomer awer net ganz schlëmm. A Portugal ginn et 8 confirméiert Fäll an 20 Verdachtsfäll. Spuenien zielt bis ewell 8 Verdachtsfäll. An Däitschland hu sech eng Persoun vu München an zwou Persoune vu Berlin ugestach.

Mëttlerweil ginn et bei eisen Noperen an der Belsch 4 confirméiert Fäll vun Afepouken. Déi infizéiert Persoune schéngen all op dem nämmlechte Festival gewiescht ze sinn. Dëst war een internationale Festival fir Homosexueller mam Numm "Darklands". Dofir wier et wichteg, dass all d'Persounen, déi do waren, opmierksam bleiwen ob se keng Symptomer entwéckelen, sou réit et e belsche Virolog.

D'Krankheet iwwerdréit sech jo duerch sexuelle Kontakt oder duerch Kontakt mat Kierperflëssegkeete vun enger infizéierter Persoun. Dofir missten och d'Secouristen adequat informéiert ginn a sech enger méiglecher Gefor bewosst sinn, sou heescht et weider.

D'Zeitung La Libre hat dann och schonn e Freideg gemellt, dass d'Belsch als éischt Land iwwerhaapt eng Quarantän vun 21 Deeg aféiert fir infizéiert Persounen, well d'Inkubatiounszäit tëscht 5 an 21 Deeg läit.

Keng Infektioun zu Lëtzebuerg

D'Lëtzebuerger Santé hat e Samschdeg de Moie matgedeelt, dass am Grand-Duché bis ewell nach kee Fall vun Afepouke gemellt gi wier. Et wier awer wichteg, opmierksam ze bleiwen. Liest hei de ganzen Artikel.

Corona-Mesurë wierken och géint Afepouken

Reesrestriktiounen oder Ofsoe vun Eventer an de betraffene Länner wier aus Siicht vun der WHO den Ament net noutwendeg. D'Organisatioun huet zwar drop higewisen, datt et bei gréissere Veranstaltungen zu Infektioune ka kommen, huet awer och betount, datt d'Virsiichtsmoossname géint Covid-19 och géint Afepouke wierken.