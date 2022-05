D'Stad hat virum Krich kloer pro-russesch Tendenzen. Zanter der russescher Invasioun am Land sinn ëmmer méi Leit, déi sech géint Russland stellen.

Et ka keng Wafferou ginn, wa Russland duerfir géif ukraineschen Territoire behalen, dat ass de klore Message vu Kiew e Sonndeg un d’Adresse vu Moskau. Konzessiounen agoe géif just dozou féieren, dass Russland laangfristeg eng nach méi bluddeg Offensiv géif weiderféieren, sou e Beroder vum ukrainesche President. Den Ament leeft d’Offensiv am Donbass, mee keng Regioun am Oste vun der Ukrain ass wierklech sécher viru weidere russeschen Attacken.

Mariupol um Asow-Mier ass d’Apokalyps. Et ass den Ukrainer hiert Guernica oder hiert Coventry. D’Märtyrerstad, déi de vollen Drock vun der russescher Offensiv iwwer 80 Deeg matkrut, just well d’Asow-Regiment – ee vun de Bataillounen, deen d’Stad verdeedegt huet – effektiv e rietsextreme Background huet an doduerch dem Kreml eng qualifizéiert Ursaach ginn hat, sech iwwert all Hemmungen ewechzesetzen.

Zu Odessa um Schwaarze Mier ass et de Géigendeel. D’Stad hat virum Krich kloer pro-russesch Tendenzen. D’Majoritéit vun den Awunner huet russesch geschwat. Mee elo ass esouguer de Buergermeeschter um Punkt ukomm, wou e verstanen huet, vu wou d’Leed iwwert säi Land koum a wien duerfir verantwortlech ass.

Guennadi Troukhanov, Buergermeeschter vun Odessa: "De Putin a säi Regimm hunn ons Relatioun zerstéiert. Wat Odessa an d’Ukrain ugeet, wäert et an Zukunft keng Plaz méi gi fir Frëndschaft. Dat hunn d’Russe mat hire Missilen, hirer Invasioun an hirem Krich erreecht. Mir denken zréck an der Geschicht. Am Zweete Weltkrich. Et hätt kee sech 2022 kënne virstellen, dass Ukrainer enges Daags missten an Däitschland flüchten, fir sech viru russesche Rakéiten a Sécherheet ze bréngen."

Den Haass sëtzt déif zu Odessa an huet esouguer déi Russe-frëndlechst gepak – d’Blockad vum Schwaarze Mier, topeg an expresseg Bombardementer vun zivillen amplaz strategeschen Ziler, Milliounen Tonne blockéierte Weess an den Häfen. De Kreml huet genee de Géigendeel erreecht vun deem Zil – der sougenannter "Befreier"-Roll – an där Moskau sech selwer esou gäre gesinn hätt.