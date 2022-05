D'Zuel vu Leit, déi bannent hirem Heemechtsland deplacéiert goufen oder an d'Ausland geflücht sinn, entsprécht der Populatioun vun Ägypten.

Et ass dat 14. awunnerräichste Land op der Welt.

E Rekord, deen ni hätt dierfen erreecht ginn, sou de Filippo Grandi, héije Kommissär fir Flüchtlinge bei der Uno. Et wier Zäit waakreg ze ginn.

D'lescht Joer scho war d'Zuel vu Leit op der Flucht staark geklommen, duerch Gewalt a Konflikter notamment an Ethiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan an der Demokratescher Republik Kongo.

Duerch de russesche Krich an der Ukrain goufen dëst Joer 8 Millioune Mënsche bannent dem Land deplacéiert, 6 Millioune sinn an d'Ausland geflücht.

D'international Reaktioun op d'Kris an der Ukrain wier iwwerwältegend positiv, esou de Filippo Grandi, an et bréicht een eng änlech Mobiliséierung fir aner Krisen uechter d'Welt. Ma um Enn wier humanitär Hëllef awer just palliativ Versuergung - déi eenzeg richteg Äntwert wier Fridden a Stabilitéit.