Den amerikanesche President ass aktuell op Visitt an Ost-Asien an huet e Méindeg zu Tokio d'Schafe vun engem "Indo-Pacific Economic Framework" annoncéiert.

Dat ass eng nei Handelsinitiativ mat am Ganzen 11 weidere Länner, nieft den USA a Japan, déi als Kontergewiicht geduecht ass zu der aggressiver chineesescher Expansioun an der Regioun.

Donieft huet de Biden annoncéiert, dass d'Stroftaxen op Importer aus China, déi ënnert dem Donald Trump imposéiert goufen, an Zukunft eventuell kéinten opgehuewen ginn. Dat wéinst der héijer Inflatioun an den USA. De President géing zesumme mat der Finanzministesch Janet Yellen d'Handelsstrategie mat China iwwerpréiwen.

Och wëllen d'USA a Japan hir Kooperatioun an der Raumfaart verstäerken. Dëst am Kader vum US-amerikaneschen "Artemis"-Programm, bei deem Astronauten op de Mound a spéider och op de Mars solle geschéckt ginn. Et wär déi éischte Kéier, dass ee japaneschen Astronaut op de Mound flitt.

Donieft huet de Biden Japan och als wichtege globale Leader gelueft an assuréiert, dass sech d'USA och weiderhi fir d'Verdeedegung vu Japan engagéieren. Zur Ukrain sot den Joe Biden, dass de russesche President Putin géing versichen d'Identitéit vun der Ukrain auszeläschen. Dat géingen d'Bombardementer op zivil Ziler wéi Schoulen, Spideeler a Muséeë weisen. Fir dës Barbarei misst hien een héije Präis bezuelen, sot de amerikanesche President mat Bléck op d'Sanktiounen.