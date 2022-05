Op enger philippinnescher Fär ass e Feier ausgebrach: Vill Passagéier hu sech mat engem Sprong an d'Waasser gerett. Fir 7 Mënsche koum all Hëllef ze spéit.

Um Schëff wieren der Küstegard no 126 Passagéier an aacht Crew-Membere gewiescht. D'Küstegard hätt deemno 127 Mënsche rette kënnen, vun deene 24 Blesséierter an d'Spidol bruecht goufen. Déi 7 Mënschen, déi ëm d'Liewe koumen, wieren erdronk. Vermësst géing kee ginn.

D'Fär "Mercraft 2" wier vun der Insel Polillo bei d'Haaptinsel Luzon ënnerwee gewiescht a wier knapps 1 Kilometer vum Zilhafen ewech gewiescht, wéi wuel e Feier am Maschinneraum ausgebrach war. Op Fotoe vun der Küstegard a vun Aenzeien war dat ganzt Schëff vu Flamen an Damp bedeckt. Verschidde Passagéier hu sech mat engem Sprong iwwer Bord gerett, anerer si mat Rettungsreefer a Schwammwesten am Waasser gedriwwen a vill vun hinne konnte vun anere Fären aus dem Waasser gerett ginn.

BREAKING: Coast Guard spokesperson Armand Balilo says 7 died and 105 were rescued from the Roro Vessel Mercraft 2 that caught fire en route to Real, Quezon. Search and rescue operations are ongoing. https://t.co/pzkF7gbI4J



An de Philippinnen gehéiert den Transport mat enger Fär zum Alldag. Wéinst dem Manktem u Sécherheetsstandarden an Iwwerluede kënnt et ëmmer rëm zu Accidenter. Déi schlëmmst Schëffskatastroph war 1987, wéi eng Fär mat engem Tanker kollidéiert war. Iwwer 4.000 Mënsche koumen deemools ëm d'Liewen.