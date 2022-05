Wärend engem Sträit tëscht zwou Gruppen op enger Kiermes zu Lüdenscheid ass ee 40 Joer ale Mann erschoss ginn.

Wéi d'Police sou wéi de Parquet matdeelen, koum et e Samschdeg zu engem Sträit tëschent engem Grupp vu 6 Jugendlechen an engem 16 Joer ale Jong mat sengem Papp.

Am Verlaf vun dëser Ausenanersetzung gouf aus dem gréissere Grupp mat enger Waff geschoss, déi doropshin ee 40 Joer ale Mann déidlech blesséiert huet. Hie soll net am Sträit involvéiert gewiescht sinn.

Ob hie mat enger vu béide Gruppen an iergendenger Relatioun stoung, ass bis ewell net bekannt. No den Täter, déi tëscht 16 an 20 Joer al solle sinn, gëtt gesicht. Der Police soll Videomaterial virleien, op deem déi Bedeelegt ze gesi sinn, mä aktuell gouf nach kee vun hinnen identifizéiert.