Ronn 600 Migrante sollen um Méindegmoie versicht hunn, mat Booter duerch d'Ägäis an de griicheschen Territoire eranzekommen.

Engem Spriecher vun der griichescher Küstegard no sollen d'Migrante sech um Méindegmoie mat 5 Seegelbooter a 4 motoriséierte Booter vun der türkescher Küst aus op de Wee gemaach hunn. Griichesch Bootspatrullen hunn d'Booter dunn entdeckt an déi türkesch Küstegard informéiert, déi d'Booter doropshin ofgefaangen huet. Anerer si vun eleng rëm ëmgedréint. De Spriecher huet och betount, dass sech dat Ganzt an tierkesche Gewässer zougedroen huet.

D'Flüchtlingsstréim, déi sech a Richtung vun de griicheschen Insele beweegen, waren an deenen éischte 4 Méint vun 2022 ëm 30% méi héich wéi d'lescht Joer. Aus dem griichesche Ministère fir Migratioun heescht et, dass dëst Joer scho méi wéi 3.000 Asylanten a Griicheland ukomm sinn, dovunner iwwer 1.100 eleng leschte Mount.

Och un der Festland-Grenz tëscht Griicheland an der Tierkei si méi Flüchtlingsstréim ze verzeechnen, wuel wéinst dem aktuell niddrege Spigel vum Floss Evros, iwwert deen een elo méi einfach eriwwergoe kann.

An de Flüchtlingscampe vu Lesbos, Samos, Chios, Kos a Leros sinn aktuell méi wéi 2.300 Flüchtlingen. Déi griichesch Küstegard kritt dacks virgeheit, illegal "Pushbacks" u Flüchtlingsbooter virzehuelen, d.h. se meeschtens gewaltsam zeréckzedrängen, wat vun der Regierung bestridde gëtt.

Griicheland geheit op der anerer Säit der Tierkei vir, net genuch géint Mënscheschmuggler z'ënnerhuelen, déi d'Flüchtlinge mat meeschtens onséchere Booter an d'Mier erausschécken.