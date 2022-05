Wéinst engem Accident aus dem Joer 2009, an deem 152 Passagéier gestuerwe sinn, muss sech d'Fluchgesellschaft "Yemenia Airways" viru Geriicht veräntwerten.

13 Joer nom Accident huet elo fir déi éischte Kéier dat 25 Joer aalt Bahia Bakari a Frankräich viru Geriicht ausgesot, wat als eenzegt vun 153 Passagéier d'Ongléck iwwerlieft huet. 12 Joer hat déi jonk Fra, wéi de Fluch iwwert dem Archipel vun de Komoren am indeschen Ozean ofgestierzt war.

D'Bahia Bakari a seng Mamm, déi béid vu Paräis kommen, wollten am Juni 2009 Vakanz an de Komoren maachen, woubäi se an der jemenittescher Haaptstad Sanaa ëmsteige missten an an dee Fliger geklomme sinn, dee kuerz duerno och verongléckt ass. Dem Bahia no ass de Fluch ufanks zwar normal verlaf, mä kuerz virun der Landung zu Moroni, der Haaptstad vun de Komoren, soll et dunn zu Turbulenze komm sinn an de Fliger ass erofgefall. Déi jonk Fra konnt sech net drun erënneren, wat tëscht dem Moment, wou et am Fliger souz an dem Moment, wou et bemol am Mier gedriwwe war, geschitt ass. Fir z'iwwerliewen, huet et sech un engem Stéck vum Fliger, dat am Waasser gedriwwe war ugehalen.

Experten an Enquêteure ginn dovunner aus, dass d'Ursaache fir den Accident net beim Fliger leien, mä éischter bei der Crew, déi virun allem bei der Landung eng Rei falsch Entscheedunge getraff huet. Vun der Fluggesellschaft "Yemenia Airlines", déi sech wéinst onfräiwëllegem Doudschlag veräntwerte muss, war kee Vertrieder um Prozess present. Procureure geheien der Airline fir, keng gutt Trainingsprogrammer fir hir Piloten unzebidden an dass dës voller Defiziter sinn. Kritiséiert gëtt och, dass Pilote vun "Yemenia Airlines" ganz dacks wärend der Nuecht op Moroni fléien, obwuel d'Luuchte vun der Landungs-Pist kaum funktionéieren.

Och wann d'Black Boxe vum Fliger scho Wochen nom Accident fonnt goufen, zéie sech d'Ermëttlungen an d'Längt. Frankräich geheit der komorescher Regierung vir, dëst express ze maachen. D'Hannerbliwwe vun den Affer geheien dem Jemen Lobbyismus a Faveur vun der Fluggesellschaft vir, fir ee Prozess ze verhënneren.