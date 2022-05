Nodeems e Grupp vun däitschen Touristen zu Mallorca beim Feieren en Daach vun enger Terrasse a Brand gestach huet, sëtzen d'Männer lo an Untersuchungshaft.

Fir bis zu 3 Joer kéinte si an de Prisong kommen. Si sollen e Freideg am Nomëtte vum Balcon vun hiren Hotelszëmmeren aus, Zigaretten an Alkohol op den Daach vun enger Terrasse niewendrun geheit hunn. Dësen huet doropshin Feier gefaangen. D'Männer sollen ufanks nach gelaacht an d'Feier gefilmt hunn, wéi sech d'Flamen dunn awer ausgebreet haten, si se geflücht, heescht et an engem Artikel vun der "Mallorca Zeitung". Allerdéngs goufe se schonn an der Lobby festgeholl.

D'Bar zu där d'Terrasse gehéiert, eng weider Bar, eng Wunneng niewendrun souwéi och den Hotel vun de Männer si vum Feier beschiedegt ginn. Den entstanene Schued soll ech bei ronn 150.000 Euro belafen.

Beim Touristegrupp handelt et sech ëm 13 Männer aus Münster am Alter vun 24 bis Mëtt 40 Joer, déi alleguer Member vum nämmlechte Keeleclub solle sinn. Anscheinend ware si zum Zäitpunkt vum Brand réischt zanter 4 Stonnen zu Mallorca. Bis ewell heescht et, si géingen alleguer hir Ausso virum Riichter verweigeren.